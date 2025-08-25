«Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери. На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями», — заявил представитель российской администрации в разговоре с РИА Новости. Ганчев подчеркнул, что представленный на переговорах вариант карты следует рассматривать как элемент информационной кампании западных стран.