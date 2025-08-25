Ганичев подчеркнул, что представленная в Белом доме карта Украины не соответствует действительности.
Карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского 18 августа, не отражает реальную ситуацию на линии боевых действий. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он назвал версию представленной карты в Овальном кабинете — элементом западной пропаганды.
«Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери. На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями», — заявил представитель российской администрации в разговоре с РИА Новости. Ганчев подчеркнул, что представленный на переговорах вариант карты следует рассматривать как элемент информационной кампании западных стран.
По данным британских СМИ, во время закрытой части встречи президентов Трампа и Зеленского, а также лидеров стран ЕС в Белом доме демонстрировалась карта Украины. На ней восточные регионы были закрашены розовым цветом — как утверждается, это символизировало территории, находящиеся под контролем российских сил. Позже заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию из Овального кабинета, на которой видна спорная карта. Причем Владимир Зеленский на переговорах поблагодарил Трампа за этот экспонат и отметил, что намерен забрать карту на Украину.
Ранее карта Украины уже привлекла внимание общественности после того, как ее показали в Овальном кабинете во время переговоров президентов США и Украины. Фотография экспоната распространилась в социальных сетях. Карту с утраченными территориями Украиной развернули напротив стола, за которым сидели Зеленский и Трамп.