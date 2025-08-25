Ричмонд
В Чите школьница полностью ослепла из-за лечебных ночных линз

16-летняя девочка использовала ночные линзы в течение четырех лет.

Источник: Аргументы и факты

В Чите Иркутской области 16-летняя девочка лишилась зрения после ношения лечебных ночных линз, пишет Telegram-канал Babr Mash.

По информации авторов канала, девочка использовала ночные линзы в течение четырех лет и выполняла все гигиенические процедуры под надзором матери. Через некоторое время подросток начала чувствовать боль при ношении линз, также у нее появилась светобоязнь, слезоточивость.

«Пришлось экстренно ехать в Иркутск. Медики поставили диагноз: язва роговицы. К этому моменту ребенок уже ничего не видел, и сам себя обслуживать не мог», — говорится в публикации.

Как отметили в Иваново-Матренинской больнице Иркутска, за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов полностью ослепли после ношения линз.

Напомним, ранее заслуженный врач России, офтальмолог и профессор Христо Тахчиди объяснил, почему после 40 лет портится зрение вблизи.