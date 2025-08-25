В Чите школьница полностью ослепла из-за лечебных ночных линз

В Чите Иркутской области 16-летняя девочка лишилась зрения после ношения лечебных ночных линз, пишет Telegram-канал Babr Mash.
По информации авторов канала, девочка использовала ночные линзы в течение четырех лет и выполняла все гигиенические процедуры под надзором матери. Через некоторое время подросток начала чувствовать боль при ношении линз, также у нее появилась светобоязнь, слезоточивость.
«Пришлось экстренно ехать в Иркутск. Медики поставили диагноз: язва роговицы. К этому моменту ребенок уже ничего не видел, и сам себя обслуживать не мог», — говорится в публикации.
Как отметили в Иваново-Матренинской больнице Иркутска, за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов полностью ослепли после ношения линз.
