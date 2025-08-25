Задержали врио замгубернатора Курской области Базарова

Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали. Об этом сообщил на заседании облправительства врио главы региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что ситуация связана с работой Базарова в Белгородской области (до начала февраля текущего года он занимал там пост вице-губернатора, занимаясь вопросами в строительной сфере).
К слову, на днях сообщалось, что бывший курский губернатор Алексей Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о растрате.
