Стало известно о задержании врио замгубернатора Курской области

Владимир Базаров был назначен на должность врио заместителя губернатора Курской области в начале февраля 2025 года. До этого с 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области, курируя вопросы строительства. Ранее занимал должность заместителя главы города Сургута, а в период с 2016 по 2020 год работал заместителем губернатора Севастополя, отвечая за благоустройство городского хозяйства, дорожно-транспортную инфраструктуру и экологические вопросы.