Стало известно о задержании врио замгубернатора Курской области

В Курской области был задержан исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Владимир Базаров.

В Курской области был задержан исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Владимир Базаров. О данном инциденте в ходе заседания областного правительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Как заявил Хинштейн, в настоящее время осуществляются необходимые следственные мероприятия, связанные с обстоятельствами предыдущего места работы чиновника. Он выразил уверенность в объективном и всестороннем рассмотрении дела следственными органами.

Врио губернатора воздержался от каких-либо оценок, подчеркнув, что ситуация относится к другому региону (Белгородской области). Однако он отметил, что данный случай служит напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства, поскольку предыдущие заслуги не могут служить оправданием противозаконных действий.

Владимир Базаров был назначен на должность врио заместителя губернатора Курской области в начале февраля 2025 года. До этого с 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области, курируя вопросы строительства. Ранее занимал должность заместителя главы города Сургута, а в период с 2016 по 2020 год работал заместителем губернатора Севастополя, отвечая за благоустройство городского хозяйства, дорожно-транспортную инфраструктуру и экологические вопросы.

