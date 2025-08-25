Хинштейн: задержан врио заместителя губернатора Курской области Базаров

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в отношении Базарова сейчас проводятся следственные действия. О причинах задержания не сообщается. Также не раскрывается, где сейчас находится чиновник.
Нужно отметить, что сейчас находится под следствием бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он был арестован по подозрению в хищении государственных денег, которые были направлены на строительство оборонительных сооружений. Он вместе со своими сообщниками присвоил финансы, ему вменяется обвинение в мошенничестве и хищении государственных средств. Несколько дней назад стало известно, что Смирнов заключил сделку со следствием.