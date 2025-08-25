Двухлетний мальчик выпал из окна жилой высотки в Павлодаре

«Мальчик 2023 года рождения упал с высоты второго этажа и получил различные ушибы и переломы. Ребенка экстренно доставили в детскую областную больницу», — сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в понедельник.
В детской областной больнице сообщили, что у пострадавшего в результате падения из окна второго этажа диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правой плечевой кости и тупая травма живота. Лечение он получает в травматологическом отделении.