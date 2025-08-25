Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний мальчик выпал из окна жилой высотки в Павлодаре

Павлодар. 25 августа. КазТАГ — Двухлетний мальчик выпал из окна жилой высотки в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Мальчик 2023 года рождения упал с высоты второго этажа и получил различные ушибы и переломы. Ребенка экстренно доставили в детскую областную больницу», — сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в понедельник.

В детской областной больнице сообщили, что у пострадавшего в результате падения из окна второго этажа диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правой плечевой кости и тупая травма живота. Лечение он получает в травматологическом отделении.