ВСУ выпустили по России в 4 раза меньше дронов после массовой атаки накануне: карта ударов 25 августа

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать всем правилам безопасности, в том числе не подходить к окнам и избегать открытых пространств. Глава региона напомнил о запрете распространять сведения о последствиях применения Киевом БПЛА, о работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунальных услуг, мостов, военных и иных критически важных объектов. Также Анохин добавил, что будет публиковать всю появляющуюся информацию в своих соцсетях.