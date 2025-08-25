Ричмонд
В Орловской области обломки украинских БПЛА повредили частный дом

В одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна.

Источник: Аргументы и факты

Обломки украинских беспилотников повредили фасад и окна частного дома в Орловской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

«Ночью над Орловской областью уничтожено три вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Как отметил губернатор, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали над шестью регионами России 21 украинский беспилотник.

