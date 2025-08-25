В Курской области задержан заместитель Хинштейна

Владимир Базаров родился 5 ноября 1970 года в городе Касли Челябинской области. Свою трудовую деятельность Базаров начал в Сургуте, где занимал должность директора муниципального спортивно-оздоровительного центра. В 2016 году Базаров перешел на работу в правительство города Севастополя, где до ноября 2020 года занимал пост вице-губернатора. С 2020 года Владимир Базаров работал в правительстве Белгородской области. 8 февраля 2021 года был назначен советником губернатора по национальным проектам. 17 июня 2021 года занял пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора — начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области. На этой должности он курировал вопросы строительства, транспорта и развития инфраструктуры. После работы в Белгородской области Базаров был назначен врио заместителя губернатора Курской области.