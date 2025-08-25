Ричмонд
В Башкирии хотят полностью запретить вейпы

В Башкирии рассмотрят возможность запрета продажи вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии могут полностью запретить продажу электронных сигарет и вейпов. Такую возможность планирует изучить региональный парламент, как сообщает его пресс-служба.

Поводом стало заявление президента России о поддержке идеи полного запрета вейпов. Если право ограничивать их оборот передадут субъектам, в Госсобрании республики готовы рассмотреть соответствующие меры. Как отметил председатель парламента Константин Толкачёв, у региона уже есть серьёзный опыт в регулировании этой сферы. Например, Башкирия одной из первых ввела ограничения на продажу табачных изделий, которые позднее распространили и на электронные системы доставки никотина, а также на кальяны.

