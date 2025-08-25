В одном из ЖК Одессы соседи помогли мужчине скрыться от работников ТЦК

В Одессе десятки сотрудников военкомата провели масштабный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов. Однако местные жители оказали сопротивление, когда попытались задержать мужчину. Об этом сообщило издание «Страна».
По данным издания, в рейде участвовали от 20 до 30 сотрудников военкомата и полицейских, которые проверяли людей у подъездов жилого комплекса. Одного мужчину пытались задержать, но благодаря вмешательству соседей ему удалось скрыться.
Одесский областной территориальный центр комплектования подтвердил проведение мобилизационных мероприятий в одном из жилых комплексов города, отметив, что группа гражданских лиц помешала действиям сотрудников. Это привело к эскалации конфликта и позволило мужчине скрыться.
Ранее сотрудник украинского ТЦК открыл стрельбу на улице. Инцидент произошел в Днепропетровске.