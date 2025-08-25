В Хабаровском крае после похищения подростка возбудили уголовное дело

Напомним, в середине августа стало известно, что в Чувашии задержали предпринимателя, который заставил двух подростков помыть лицо зеленкой. Мужчина заметил пропажу мандаринов и заподозрил несовершеннолетних в краже. Против бизнесмена следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении.