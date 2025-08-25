В Хабаровском крае после похищения подростка возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Хабаровского края в связи с похищением подростка, суд арестовал обвиняемых, сообщили в региональной прокуратуре.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п. “а”, “в”, “д” ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — сказано в сообщении.
По данным управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, обвиняемые, проживающие в посёлке Хор в районе имени Лазо, заподозрили школьника в краже наркотиков и похитили его.
Они удерживали подростка в одном из домов этого населённого пункта и избивали несовершеннолетнего. У мальчика врачи диагностировали многочисленные травмы.
Напомним, в середине августа стало известно, что в Чувашии задержали предпринимателя, который заставил двух подростков помыть лицо зеленкой. Мужчина заметил пропажу мандаринов и заподозрил несовершеннолетних в краже. Против бизнесмена следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении.