Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае после похищения подростка возбудили уголовное дело

Суд арестовал двоих человек в Хабаровском крае по делу о похищении школьника.

Источник: АиФ Воронеж

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Хабаровского края в связи с похищением подростка, суд арестовал обвиняемых, сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п. “а”, “в”, “д” ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, обвиняемые, проживающие в посёлке Хор в районе имени Лазо, заподозрили школьника в краже наркотиков и похитили его.

Они удерживали подростка в одном из домов этого населённого пункта и избивали несовершеннолетнего. У мальчика врачи диагностировали многочисленные травмы.

Напомним, в середине августа стало известно, что в Чувашии задержали предпринимателя, который заставил двух подростков помыть лицо зеленкой. Мужчина заметил пропажу мандаринов и заподозрил несовершеннолетних в краже. Против бизнесмена следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении.