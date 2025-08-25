Пара из Екатеринбурга обманула государство на 900 тысяч, «заведя» несуществующего ребенка

Установлено, что в 2016 году муж и жена 1988 и 1990 годов рождения решили заполучить социальные выплаты. Женщина передала свой паспорт неустановленному третьему лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, чтобы тот изготовил свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Полученные документы она передала мужу, который обратился в уполномоченные органы за выплатой. Ее супруги получила вплоть до 31 октября того же года.