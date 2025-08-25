В Киев внезапно приехал помощник Мерца

«В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе», — заявил Клингбайль журналистам по прибытии в украинскую столицу. Он подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимы «надежные гарантии безопасности». По словам вице-канцлера, Берлин действует в плотном взаимодействии с международными партнерами и готов взять на себя соответствующую ответственность.