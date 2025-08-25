Ричмонд
В Киев внезапно приехал помощник Мерца

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

На Украину приехал вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайл.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

«В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе», — заявил Клингбайль журналистам по прибытии в украинскую столицу. Он подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимы «надежные гарантии безопасности». По словам вице-канцлера, Берлин действует в плотном взаимодействии с международными партнерами и готов взять на себя соответствующую ответственность.

В ходе визита Ларс Клингбайль планирует провести переговоры с представителями правительства Украины, членами Верховной рады, а также представителями гражданского общества. В рамках встреч стороны обсудят возможные форматы поддержки и условия, которые могут способствовать урегулированию ситуации и обеспечению стабильности в регионе.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что прогресс в установлении мира на Украине остается минимальным, а для достижения урегулирования потребуется значительное терпение. На днях в Киев также приезжал генсек НАТО Марк Рютте.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
