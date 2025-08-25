Ричмонд
Старт на заплыв через Босфор, где пропал Свечников, откладывали из-за ливня и тумана

Межконтинентальный заплыв через Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, проходил в непростых условиях. Старт откладывали из-за ливня и тумана, а также слабого течения. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Перед заплывом в Стамбуле выпали осадки, из-за чего резко упала видимость и поднялись волны. Уже после заплыва пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Уточняется, что Свечников, как и многие спортсмены, готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды. Некоторым участникам также стало плохо во время заплыва, их спасали дайверы, передает Telegram-канал.

24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор пропал 29-летний гражданин РФ Николай Свечников. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. При этом Свечников является мастером спорта по плаванию.

Позже пловцы рассказали о проблемах с безопасностью во время заплыва через Босфор. Очевидцы предположили, что Свечникова могло унести течением на другой берег.