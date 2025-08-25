Ричмонд
Выяснились пугающие подробности пропажи россиянина в проливе Босфор

Раскрыты подробности пропажи российского пловца Николая Свечникова во время соревнований в проливе Босфор.

Раскрыты подробности пропажи российского пловца Николая Свечникова во время соревнований в проливе Босфор. Как оказалось, заплыв проводили в тяжелых погодных условиях, пишет SHOT.

Изначально старт соревнований был перенесен из-за сильного ливня, тумана и слабого течения. Перед началом мероприятия в Стамбуле пошел сильный дождь и появился туман, что привело к резкому ухудшению видимости и поднятию волн. Спортсменам, включая Свечникова, пришлось ждать начала заплыва.

Позже пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с курса и преодолевали дистанцию дольше запланированного.

Отмечается, что подготовка к турниру у Свечникова и других участников проходила в хорошую погоду. Во время самого заплыва некоторым спортсменам стало плохо, их спасали дайверы.

Николай Свечников пропал накануне во время заплыва «Босфор-2025». Его ищут с вечера воскресенья. Дистанция, которую он должен был преодолеть, составляла 6,5 километра.

