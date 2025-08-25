В Крыму задержали женщину, принесшую в здание ФСБ икону со взрывчаткой

Установлено, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя в кредит денежные средства и перевел на нужды ВСУ. Чтобы избежать ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.