«Поломал ветки и пошел дальше»: в Братске в дачном поселке заметили следы медведя

В Братске по дачным поселкам снова разгуливает медведь. На этот раз он протоптал тропинку в поселке Зяба. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МУ МВД России «Братское, к ним обратилась местная жительница и рассказала, что увидела следы бурого в садоводстве “Таежный ключ”.