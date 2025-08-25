«Поломал ветки и пошел дальше»: в Братске в дачном поселке заметили следы медведя

В Братске по дачным поселкам снова разгуливает медведь. На этот раз он протоптал тропинку в поселке Зяба. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МУ МВД России «Братское, к ним обратилась местная жительница и рассказала, что увидела следы бурого в садоводстве “Таежный ключ”.
— Женщина обнаружила, что на плодовых деревьях сломаны ветки. Пройдя чуть дальше в леc, она увидела следы от лап дикого зверя, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Всего несколько дней назад от жителей СНТ «Чайка» тоже поступала информация о следах медведя. В связи с этим полицейские проведут обследования окрестных лесов с участием специалистов-охотоведов.
Правоохранительные органы призывают население быть бдительными и избегать контактов с дикими животными. Попытки приблизиться или покормить их крайне опасны.