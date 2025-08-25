ЕС собирается сделать новый шаг против замороженных активов РФ

Параллельно с обсуждением экономических мер, 28 и 29 августа состоятся встречи министров обороны стран ЕС. В центре внимания — вопросы военной помощи Киеву и поддержка украинской оборонной промышленности. В переговорах примет участие глава европейской дипломатии Кая Каллас. Официальная повестка дня не включает вопрос гарантий безопасности для Украины в рамках возможных мирных договоренностей, однако, по данным Politico, эта тема также может быть поднята в ходе неформальных дискуссий.