ЕС собирается сделать новый шаг против замороженных активов РФ

ЕК оценивает общую сумму помощи Украине с начала конфликта в 168,9 млрд евро.
На этой неделе страны Евросоюза готовятся обсудить дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов. Ключевой темой встречи глав МИД ЕС 31 августа станет усиление давления на Россию, в том числе с помощью 19-го пакета антироссийских санкций. Об это сообщает газета Politico.
В письме датского председательства в Совете ЕС, передает ТАСС, подчеркивается, что основная цель обсуждений — поиск дополнительных инструментов для принуждения России к перемирию. Среди них — расширение санкционного давления и новые варианты использования доходов, полученных от замороженных российских активов.
Параллельно с обсуждением экономических мер, 28 и 29 августа состоятся встречи министров обороны стран ЕС. В центре внимания — вопросы военной помощи Киеву и поддержка украинской оборонной промышленности. В переговорах примет участие глава европейской дипломатии Кая Каллас. Официальная повестка дня не включает вопрос гарантий безопасности для Украины в рамках возможных мирных договоренностей, однако, по данным Politico, эта тема также может быть поднята в ходе неформальных дискуссий.
По данным издания Welt am Sonntag, за первые семь месяцев 2025 года ЕС уже перевел Украине 10,1 млрд евро, полученных в виде доходов от замороженных активов Центрального банка России. В целом, Европейская комиссия оценивает общую сумму помощи Украине с начала конфликта в 168,9 млрд евро, из которых почти 60 млрд евро направлены на военную поддержку.