В Пинском районе погиб мотоциклист-бесправник, врезавшись в столб

Авария случилась 24 августа около 21.10. По предварительным данным, за руль мотоцикла «Днепр» сел 34-летний житель Пинского района. При этом права управления транспортным средством у него не было. Мужчина ехал по деревне Клетная. Напротив одного из домов на улице Центральная он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб линии электропередачи. Водитель погиб на месте происшествия.