В Пинском районе погиб мотоциклист-бесправник, врезавшись в столб

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе погиб мотоциклист, врезавшись в столб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: Telegram / УВД Брестского облисполкома

Авария случилась 24 августа около 21.10. По предварительным данным, за руль мотоцикла «Днепр» сел 34-летний житель Пинского района. При этом права управления транспортным средством у него не было. Мужчина ехал по деревне Клетная. Напротив одного из домов на улице Центральная он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб линии электропередачи. Водитель погиб на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, причины и условия совершения ДТП.

«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Следствием будет дана правовая оценка», — отметили в областной Госавтоинспекции.