В Пинском районе погиб мотоциклист-бесправник, врезавшись в столб

Авария случилась 24 августа около 21.10. По предварительным данным, за руль мотоцикла «Днепр» сел 34-летний житель Пинского района. При этом права управления транспортным средством у него не было. Мужчина ехал по деревне Клетная. Напротив одного из домов на улице Центральная он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб линии электропередачи. Водитель погиб на месте происшествия.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, причины и условия совершения ДТП.
«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Следствием будет дана правовая оценка», — отметили в областной Госавтоинспекции.