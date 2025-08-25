Около 600 туристов из РФ застряли на китайском южном острове Хайнань из-за тайфуна

Около 600 российских туристов застряли на китайском южном острове Хайнань из-за мощного тайфуна. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Он отметил, что за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре авиарейса.
— На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь, — цитирует Рымаря РИА Новости.
24 августа сообщалось, что авиаперевозчик «Аэрофлот» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов в китайский город Санья из-за тайфуна и закрытия аэропорта. Таким образом, рейсы SU224/225 Москва — Санья — Москва, запланированные на 24 августа, были перенесены.