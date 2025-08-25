Три женщины погибли при пожарах за минувшие сутки на Витебщине

Так, днем спасателям поступило сообщение о задымлении в доме по ул. Каштановой в деревне Ласица Поставского района. При тушении пожара работники МЧС обнаружили на кровати в горящей комнате тело хозяйки 1973 г.р. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении погибшей.
Около 18 часов пожар с двумя погибшими произошел в жилом доме по ул. 9-ой Лесной в Витебске. Во время огненного ЧП в жилье находились его хозяйка 1963 г.р., а также два гостя — женщина 1966 г.р. и мужчина 1965 г.р. Еще до прибытия МЧС мужчину спасли из огня очевидцы. Он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.
Тела хозяйки домовладения и ее гостьи спасатели обнаружили в одной из комнат при разборе строительных конструкций.
Причина пожара устанавливается.