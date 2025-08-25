Ричмонд
Женщину, планировавшую подорвать силовиков бомбой в иконе, задержали в Крыму

В Крыму задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным следствия, жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.

Сообщается, что в мае с ней связался представитель украинских спецслужб и под видом сотрудника ФСБ сообщил, что неизвестный гражданин Украины взял кредит на ее имя и перевел все деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Чтобы избежать тюрьмы, жертва взяла кредит на три миллиона рублей, перевела их мошенникам и уехала в Крым. Там ей передали икону с вмонтированной внутрь бомбой. Она пришла с ней к зданию ФСБ, где ее задержали российские силовики, передает РИА Новости.

До этого ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также в ведомстве перечислили признаки, по которым можно распознать террориста.