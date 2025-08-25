Женщину, планировавшую подорвать силовиков бомбой в иконе, задержали в Крыму

Чтобы избежать тюрьмы, жертва взяла кредит на три миллиона рублей, перевела их мошенникам и уехала в Крым. Там ей передали икону с вмонтированной внутрь бомбой. Она пришла с ней к зданию ФСБ, где ее задержали российские силовики, передает РИА Новости.