Гладков: в результате нападения ВСУ в Шебекино оказался ранен мирный житель

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино оказался ранен мирный житель в результате удара ВСУ, уточнил Гладков (архивное фото).

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил губернатор в своем telegram-канале.

Также он добавил, что в результате попадания боеприпаса повреждены стена и остекление жилого многоквартирного дома, а также три автомобиля, находившиеся рядом. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Это уже не первый случай обстрела Шебекино: ранее в результате атаки со стороны ВСУ пострадала местная жительница, были повреждены жилые дома, автомобили и производственная инфраструктура города. Тогда также сообщалось о перебитой линии электропередачи и разрушениях на одном из предприятий.