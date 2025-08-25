Гладков: в результате нападения ВСУ в Шебекино оказался ранен мирный житель

Это уже не первый случай обстрела Шебекино: ранее в результате атаки со стороны ВСУ пострадала местная жительница, были повреждены жилые дома, автомобили и производственная инфраструктура города. Тогда также сообщалось о перебитой линии электропередачи и разрушениях на одном из предприятий.