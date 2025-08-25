В Самарской области мужчина оформил 11 сим-карт на одного человека

24-летний задержанный признался, что оформил 11 сим-карт, чтобы выполнить рабочий план. Клиент не знал о количестве новых «симок». Персональные данные подозреваемый получил от случайной знакомой, а после незаконно использовал скан паспорта незнакомца. Сотрудника уволили. По данному факту завели уголовное дело.