В Самарской области мужчина оформил 11 сим-карт на одного человека

В Сызранском районе местный житель предстанет перед судом. Мужчина незаконно оформил 11 сим-карт на одного человека, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— В отделение полиции обратился местный житель с просьбой провести проверку по факту незаконного оформления сим-карт. Полицейские изучили финансовые выписки, детализацию по абонентским номерам и задержали подозреваемого, — отметили в сообщении.
24-летний задержанный признался, что оформил 11 сим-карт, чтобы выполнить рабочий план. Клиент не знал о количестве новых «симок». Персональные данные подозреваемый получил от случайной знакомой, а после незаконно использовал скан паспорта незнакомца. Сотрудника уволили. По данному факту завели уголовное дело.