В Самарской области мужчина оформил 11 сим-карт на одного человека

Житель Самарской области нарушил закон, чтобы выполнить рабочий план.

Источник: Комсомольская правда

В Сызранском районе местный житель предстанет перед судом. Мужчина незаконно оформил 11 сим-карт на одного человека, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— В отделение полиции обратился местный житель с просьбой провести проверку по факту незаконного оформления сим-карт. Полицейские изучили финансовые выписки, детализацию по абонентским номерам и задержали подозреваемого, — отметили в сообщении.

24-летний задержанный признался, что оформил 11 сим-карт, чтобы выполнить рабочий план. Клиент не знал о количестве новых «симок». Персональные данные подозреваемый получил от случайной знакомой, а после незаконно использовал скан паспорта незнакомца. Сотрудника уволили. По данному факту завели уголовное дело.