14 человек пострадали в результате ДТП в Астане

«В результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. На уровне приемного покоя все они были осмотрены профильными специалистами, после чего часть пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование», — сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны.