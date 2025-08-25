Ричмонд
14 человек пострадали в результате ДТП в Астане

Астана. 25 августа. КазТАГ — В Астане 14 пострадавших в ДТП на улице Кабанбай батыра по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины, передает корреспондент агентства.

«В результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. На уровне приемного покоя все они были осмотрены профильными специалистами, после чего часть пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование», — сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны.

По информации, в основном пассажиры поступили с незначительными ушибами.