Двое неадекватов похитили и долго пытали ребенка в российском регионе

В Хабаровском крае двое неадекватов похитили и жестоко пытали 13-летнего школьника. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, двое мужчин 40 и 38 лет сначала угрозами заставили подростка сесть на мотоцикл. Затем они увезли его в дом в поселке Хор, где удерживали и избивали.
Мальчик получил множество травм, ему оказывают помощь.
Преступников арестовали, в их отношении возбуждено уголовное дело. Расследование находится под контролем прокуратуры района.
