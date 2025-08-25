Хинштейн дал первый комментарий после задержания своего помощника

«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией», — пишет Хинштейн. Депутат выразил уверенность в объективности следственных органов и подчеркнул, что если вина Базарова будет доказана, он понесет заслуженное наказание в соответствии с законом. Хинштейн также сообщил, что правительство Курской области готово оказать всю необходимую помощь следствию. В своем заявлении Хинштейн особо подчеркнул, что никакие предыдущие заслуги не могут служить индульгенцией для чиновников.