Хинштейн дал первый комментарий после задержания своего помощника

Хинштейн сообщил, что правительство Курской области готово оказать помощь следствию.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал первый комментарий по поводу задержания своего помощника Владимира Базарова. Он подчеркнул, что не будет давать никаких оценок. Об этом Хинштейн написал в своем telegram-канале.
«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией», — пишет Хинштейн. Депутат выразил уверенность в объективности следственных органов и подчеркнул, что если вина Базарова будет доказана, он понесет заслуженное наказание в соответствии с законом. Хинштейн также сообщил, что правительство Курской области готово оказать всю необходимую помощь следствию. В своем заявлении Хинштейн особо подчеркнул, что никакие предыдущие заслуги не могут служить индульгенцией для чиновников.
Владимир Базаров был задержан в Курской области ранним утром. В настоящий момент, как сообщил Хинштейн, в отношении Базарова проводятся следственные действия. Известно, что задержание связано не с текущей деятельностью чиновника в Курской области, а с его предыдущей работой в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность — заместителя губернатора по строительству. Предварительно, следственные мероприятия касаются вопросов, связанных со строительством оборонительных сооружений.