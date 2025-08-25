Хищения на миллиард на Экибастузской ГРЭС-2: обвиняемых оправдали

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (по п.2 ч.4 ст. 189 УК), рассмотрел Экибастузский городской суд.
На скамье подсудимых оказались четыре человека. Органом уголовного преследования четверо подсудимых обвинялись в хищении денежных средств АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в особо крупном размере, предназначенных на выполнение комплекса работ по устройству роторно-погрузочной машины и приобретения оборудования земснаряда.
По версии следствия, хищение произошло путем заключения договора подряда с ТОО, не имеющем материальных и трудовых ресурсов для выполнения работ.
«При этом подрядчиками работы в полном объеме не выполнены и поставка оборудования была осуществлена не в полном объеме», — отметили в суде.
Действия одного из подсудимых суд переквалифицировал с п.2 ч.4 ст. 189 УК на п.2 ч.4 ст. 190. В итоге его признали виновным в совершении мошенничества.
«Однако подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, производство по делу прекращено», — уточнили в суде.
По второму эпизоду, вмененному по п.2 ч.4 ст. 190, мужчину оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Трех других подсудимых признали невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч.4 ст. 189 УК. Их оправдали за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения с признанием права на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Гражданский иск АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» удовлетворили частично, исковые требования в отношении оправданных оставили без рассмотрения. Приговор пока не вступил в законную силу.