В Крыму задержали женщину, доставившую в здание УФСБ икону с бомбой

Украинские спецслужбы обманом вовлекли жительницу Волгоградской области в террористическую деятельность.

Источник: Аргументы и факты

Силовики задержали в Крыму женщину, доставившую в здание управления Федеральной службы безопасности икону с бомбой внутри, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram», — уточнили в ведомстве.

По данным силовиков, она приехала в Крым по заданию куратора и забрала у курьера икону, в которую было установлено самодельное взрывное устройство. Женщина принесла образ на контрольно-пропускной пункт регионального управления ФСБ.

В иконе находилась бомба фугасного типа, имевшая мощность 1 кг в тротиловом эквиваленте. Опасный предмет был обезврежен.

Напомним, 11 августа стало известно о задержании российских пенсионерок, привлечённых Киевом к терактам против военнослужащих ВС РФ. Они должны были лично передавать военным самодельные взрывные устройства. Одна из бомб была замаскирована под набор шахмат.