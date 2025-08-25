В Крыму задержали женщину, доставившую в здание УФСБ икону с бомбой

Силовики задержали в Крыму женщину, доставившую в здание управления Федеральной службы безопасности икону с бомбой внутри, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram», — уточнили в ведомстве.
По данным силовиков, она приехала в Крым по заданию куратора и забрала у курьера икону, в которую было установлено самодельное взрывное устройство. Женщина принесла образ на контрольно-пропускной пункт регионального управления ФСБ.
В иконе находилась бомба фугасного типа, имевшая мощность 1 кг в тротиловом эквиваленте. Опасный предмет был обезврежен.
Напомним, 11 августа стало известно о задержании российских пенсионерок, привлечённых Киевом к терактам против военнослужащих ВС РФ. Они должны были лично передавать военным самодельные взрывные устройства. Одна из бомб была замаскирована под набор шахмат.