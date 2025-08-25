Ричмонд
На стройке в Уфе двое мужчин сорвались с третьего этажа

В Уфе на стройке двое рабочих сорвались с третьего этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на строительной площадке жилого дома по улице Мечтателей в субботу произошел несчастный случай. На объекте двое рабочих упали с высоты третьего этажа, к счастью, оба остались в живых.

По данным республиканского минздрава, мужчины находились в люльке, когда произошел срыв. Их незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

Как сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, 39-летнего работника после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Его 48-летний коллега был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

