Женщина в Крыму пыталась пронести икону со взрывчаткой в здание ФСБ

Россиянка оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам. В дальнейшем, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым. Там она и получила задание — пронести заминированную икону в управление ФСБ. При входе через КПП ее задержали.