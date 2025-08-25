Женщина в Крыму пыталась пронести икону со взрывчаткой в здание ФСБ

Обманутая украинскими мошенниками женщина пыталась пронести заминированную икну в управление ФСБ в Крыму.
В Крыму задержана жительница Волгоградской области, которую Служба безопасности Украины (СБУ) обманом вовлекла в подготовку теракта против сотрудников ФСБ России. По данным силовых структур, женщина планировала пронести на территорию управления ФСБ вмонтированное в православную икону взрывное устройство. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на правоохранителей.
«В Крыму она забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Женщина принесла эту икону на КПП здания УФСБ по региону, где и была задержана российскими силовиками», — передает РИА Новости. Отмечается, что женщина оказалась вовлечена в преступную деятельность обманом.
Изначально ей позвонили мошенники и, представившись ФСБ, сказали, что некий гражданин Украины, включенный в список террористов, взял на ее имя деньги в кредит и перевел их на нужды ВСУ. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, женщину попросили перевести деньги.
Россиянка оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам. В дальнейшем, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым. Там она и получила задание — пронести заминированную икону в управление ФСБ. При входе через КПП ее задержали.
Ранее сотрудники ФСБ уже предотвращали попытки терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе задерживали пособников, которые перевозили заминированный автомобиль для подрыва Крымского моста. Тогда преступники также пытались использовать гражданских лиц, не осведомленных о наличии взрывчатки, чтобы скрытно доставить устройство к месту теракта.