Ущерб государству превысил Br1,3 млн. Три предпринимателя из Новополоцка скрывали выручку

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Витебской области пресекли схему незаконного обогащения в сфере пассажирских перевозок. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Стражи порядка установили, что 34-летний и двое 36-летних жителей Новополоцка регистрировали субъекты хозяйствования, нанимавшие водителей. При этом часть из них работала без оформления каких-либо документов. Подельники скрывали выручку от перевозок, тем самым снижая налоговые отчисления. Через несколько месяцев фирмы закрывали, а их персонал и деятельность переводили на новые аналогичные предприятия.

Государству причинен ущерб на сумму свыше Br1,3 млн. Задержанные тратили деньги на личные нужды.

Следователи в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.