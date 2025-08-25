Ущерб государству превысил Br1,3 млн. Три предпринимателя из Новополоцка скрывали выручку

Стражи порядка установили, что 34-летний и двое 36-летних жителей Новополоцка регистрировали субъекты хозяйствования, нанимавшие водителей. При этом часть из них работала без оформления каких-либо документов. Подельники скрывали выручку от перевозок, тем самым снижая налоговые отчисления. Через несколько месяцев фирмы закрывали, а их персонал и деятельность переводили на новые аналогичные предприятия.
Государству причинен ущерб на сумму свыше Br1,3 млн. Задержанные тратили деньги на личные нужды.
Следователи в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.