Пожилая минчанка попалась на удочку аферистов и перевела на их счет более Br30 тыс

На линию 102 поступил звонок от минчанина, который рассказал, что его 66-летняя мать стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником «Белтелекома» и убедил в необходимости продления договора на оказание услуг. Женщина согласилась и продиктовала лжесотруднику свои паспортные данные.
Далее в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который призвал пенсионерку поучаствовать в «специальной операции», а также задекларировать деньги. Женщина в нескольких отделениях банка в столице сделала переводы на иностранные счета на общую сумму более Br30 тыс. Через некоторое время сын пенсионерки заметил странности в поведении матери и попытался узнать причину. Тогда она сообщила ему о произошедшем, мужчина обратился в милицию.
По этому факту проводится проверка.