Пожилая минчанка попалась на удочку аферистов и перевела на их счет более Br30 тыс

Далее в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который призвал пенсионерку поучаствовать в «специальной операции», а также задекларировать деньги. Женщина в нескольких отделениях банка в столице сделала переводы на иностранные счета на общую сумму более Br30 тыс. Через некоторое время сын пенсионерки заметил странности в поведении матери и попытался узнать причину. Тогда она сообщила ему о произошедшем, мужчина обратился в милицию.