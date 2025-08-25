Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая минчанка попалась на удочку аферистов и перевела на их счет более Br30 тыс

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая минчанка попалась на удочку аферистов и перевела на их счет более Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 поступил звонок от минчанина, который рассказал, что его 66-летняя мать стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником «Белтелекома» и убедил в необходимости продления договора на оказание услуг. Женщина согласилась и продиктовала лжесотруднику свои паспортные данные.

Далее в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который призвал пенсионерку поучаствовать в «специальной операции», а также задекларировать деньги. Женщина в нескольких отделениях банка в столице сделала переводы на иностранные счета на общую сумму более Br30 тыс. Через некоторое время сын пенсионерки заметил странности в поведении матери и попытался узнать причину. Тогда она сообщила ему о произошедшем, мужчина обратился в милицию.

По этому факту проводится проверка.