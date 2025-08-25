СБУ хотела устроить теракт в Крыму с помощью иконы: в агенты завербовали жертву украинских колл-центров

В мае ей позвонил человек, представившийся следователем ФСБ. Он сообщил, что гражданин Украины, числящийся в списке террористов, якобы по доверенности от женщины оформил на её имя кредит и перевел деньги на нужды ВСУ. Чтобы избежать наказания, мошенники убедили её взять кредиты на сумму свыше трех миллионов рублей под залог квартиры. Эти деньги она перевела на указанные злоумышленниками счета.
По указанию кураторов из Украины женщина приехала в Крым. Там она получила от курьера православную икону, в которую было спрятано самодельное взрывное устройство. Она принесла икону к зданию УФСБ по Крыму, где её задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ с коллегами из МВД, Росгвардии и СК России пресекли подготовку теракта на территории Кабардино-Балкарской Республики.