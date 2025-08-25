СБУ хотела устроить теракт в Крыму с помощью иконы: в агенты завербовали жертву украинских колл-центров

В мае ей позвонил человек, представившийся следователем ФСБ. Он сообщил, что гражданин Украины, числящийся в списке террористов, якобы по доверенности от женщины оформил на её имя кредит и перевел деньги на нужды ВСУ. Чтобы избежать наказания, мошенники убедили её взять кредиты на сумму свыше трех миллионов рублей под залог квартиры. Эти деньги она перевела на указанные злоумышленниками счета.