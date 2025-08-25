ТАСС: врио замглавы Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей

Кроме того, в производстве Останкинского суда Москвы находится гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Боровкову, Зимину, Сошникову, компаниям «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795,80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации. В обосновании исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области, при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. В иске также говорится, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и в интересах третьих лиц, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков согласился перечислять откат в 7%, купив с многомиллионного аванса квартиру в Москве и автомобиль.