Уралец, зарезавший женщину на улице, признан невменяемым

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре прошлого года в районе дома 106 на улице Красных командиров в столице Урала был обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Злоумышленник был оперативно установлен: им оказался бывший супруг сестры убитой.