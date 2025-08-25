Хинштейн: Задержание Базарова связано со строительством в Белгородской области

Задержание врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом в понедельник, 25 августа, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
— Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений. Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всем разберется, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Источник ТАСС сообщил, что Базаров задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей на фортификации под Белгородом.
Он добавил, что правительство Курской области при необходимости окажет содействие следствию. Владимира Базарова задержали 25 августа.
Суд в Москве также арестовал экс-главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова по делу о растрате. При этом в деле фигурируют вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, бывший глава регионального управления капстроительства, трое бизнесменов и две компании.
7 июля бывший глава Министерства транспорта России Роман Старовойт покончил с собой дома в подмосковном Одинцовском городском округе. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.
Что известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».