Бомбу в иконе доставила россиянка по указанию СБУ в здание УФСБ по Крыму

Как установили следственные органы, изначально женщина пыталась вернуть средства, похищенные у неё в результате действий телефонных аферистов, однако впоследствии оказалась втянута в террористическую деятельность. В мае 2025 года ей поступил звонок от лица, назвавшегося следователем Федеральной службы безопасности, который сообщил, что некий украинский гражданин, находящийся в федеральном списке террористов, оформил на её имя кредит и перевёл полученные деньги на поддержку ВСУ, используя поддельную доверенность.