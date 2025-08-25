Бомбу в иконе доставила россиянка по указанию СБУ в здание УФСБ по Крыму

В Крыму правоохранительными органами была задержана гражданка из Волгоградской области, оказавшаяся жертвой манипуляций и по инструкциям координаторов из украинской службы безопасности (СБУ) собиравшаяся осуществить теракт в отношении сотрудников ФСБ России. Для этого предполагалось использовать православную икону, где было скрыто взрывное устройство.
Как установили следственные органы, изначально женщина пыталась вернуть средства, похищенные у неё в результате действий телефонных аферистов, однако впоследствии оказалась втянута в террористическую деятельность. В мае 2025 года ей поступил звонок от лица, назвавшегося следователем Федеральной службы безопасности, который сообщил, что некий украинский гражданин, находящийся в федеральном списке террористов, оформил на её имя кредит и перевёл полученные деньги на поддержку ВСУ, используя поддельную доверенность.
Следуя указаниям злоумышленников, с целью избежания мнимого уголовного преследования она оформила ряд кредитных договоров под залог собственного жилья на сумму свыше трёх миллионов рублей и перевела средства на указанные банковские реквизиты. В дальнейшем под руководством украинского куратора женщина прибыла на территорию Крыма.
На территории Республики Крым она получила от курьера икону со встроенным самодельным взрывным устройством, после чего направилась с ней к КПП здания управления ФСБ. Именно там она и была задержана сотрудниками российских спецслужб.
