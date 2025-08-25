«Строительный помощник» Гладкова: что известно о задержанном врио замглавы Курской области Владимире Базарове

Задержан бывший заместитель Гладкова — Базаров.
Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров задержан, предварительно, по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. В курском правительстве он успел проработать всего около полугода, а в белгородском — почти пять. Там он был заместителем губернатора Вячеслава Гладкова и курировал вопросы строительства.
Во время его работы были разработаны планы по реконструкции зданий культуры и спорта, которые затянулись на долгие годы, были упразднены троллейбусы, позднее, чем в других регионах, открылись госпитали во время COVID-19. В феврале Базаров был переведен в Курскую область и должен был заняться восстановлением региона после атак ВСУ, за что врио губернатора региона Александр Хинштейн благодарил Гладкова. Подробнее о биографии и карьере Базарова — в материале URA.RU.
Задержание.
Базаров был задержан 25 августаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан 25 августа. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн во время заседания правительства Курской области.
«Задержан врио замгубернатора Владимир Базаров. Ведутся следственные действия», — заявил Хинштейн, его слова передает «Курское телевидение интернет». Он уточнил, что обстоятельства задержания связаны с прежним местом работы Базарова.
«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется. Никаких оценок давать не готов, тем более, что речь идет о ситуации в другом регионе. Но это для нас, коллеги, знак, что надо четко соблюдать закон, никакие предыдущие заслуги не могут стать причиной для индульгенции», — добавил Хинштейн. Позже он написал в telegram-канале, что это задержание, по предварительной информации, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области.
Образование.
Базаров родился в Челябинской области. Первое образование он получил в нефтяном техникуме Сургута, где изучал бурение нефтяных и газовых скважин. После окончания техникума два года отслужил в армии. Позже Базаров получил высшее образование в Институте мировой экономики и бизнеса в Сургуте, где стал дипломированным экономистом. Уже будучи замгубернатора Белгородской области, он в 2024 году окончил магистратуру РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Сургут-Севастополь-Белгород.
Трудовая деятельность Базарова началась в Сургуте, где он возглавлял местную организацию «Олимпия». С 2005 года чиновник работал заместителем директора департамента культуры, молодежной политики и спорта, затем руководил экономическим департаментом, департаментом городского хозяйства и был замглавы администрации Сургута по вопросам ЖКХ. В определенный момент Владимир Базаров рассматривался как возможный кандидат на пост мэра Сургута, однако неожиданно отказался участвовать в конкурсе и в 2016 году переехал в Севастополь.
В Севастополе Базаров работал вместе с будущим губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и будущим первым замгубернатора того же региона Дмитрием Гладским. В Крыму он курировал вопросы городского хозяйства, строительства, ремонта дорог, транспорта, экологии и природопользования. В 2020 году вслед за Гладковым Базаров перебрался в Белгородскую область, где стал советником губернатора, а затем — вице-губернатором, отвечающим за строительство.
Влияние и экспертные оценки.
По итогам 2024 года Владимир Базаров вошел в топ-10 самых влиятельных жителей Белгородской области. Рейтинг создан по версии ИА «Бел. Ру».
Проекты в сфере спорта и строительства.
Базаров начал работу в Белгородской области в 2020 годуФото: Алексей Павлишак/ТАСС.
Проекты на десятилетие.
В августе 2021 года Базаров анонсировал строительство Центра единоборств в Белгороде, проект которого был основан на аналогичном центре в Пензе. Реализация проекта затянулась: первоначально предполагалось финансирование из бюджета 2022 года, затем рассматривались внебюджетные средства, но в итоге строительство началось только осенью 2024 года.
Тогда же были озвучены планы по реконструкции дворца спорта «Космос» — сначала говорили о сносе здания, потом — о ремонте. Озвученная дата возможного ремонта — 2028 год.
Приоритеты в жилищном строительстве.
Базаров отмечал, что жилищному строительству необходим новый импульс — развитие строительства многоквартирных домов (МКД). Он ставил задачу достичь объема строительства не менее 1 кв. м жилья на одного жителя в год, что, по его мнению, должно стимулировать конкуренцию и снизить стоимость жилья.
«Белый квартал».
В 2021 году Базаров рассказывал о планах создать в центре Белгорода «Белый квартал» — архитектурный ансамбль, напоминающий старый город. Для повышения ответственности подрядчиков чиновник предложил создать реестр недобросовестных строительных компаний, что должно было улучшить качество работ.
Транспортная реформа.
Одним из громких обещаний Базарова стала транспортная реформа: запуск магистральных маршрутов и оптимизация пригородных перевозок. Однако реформа завершилась лишь частичными изменениями, а обещанная «транспортная революция» не состоялась.
Важным событием стало закрытие троллейбусных маршрутов в Белгороде из-за изношенности инфраструктуры и низкой востребованности. Восстановление троллейбусного движения оценивалось в 8 млрд рублей, что посчитали нецелесообразным.
С 1 февраля 2025 года в Белгородской агломерации повысилась стоимость проезда в общественном транспорте до 25 и 30 рублей (по карте и наличными соответственно). Базаров называл объективной стоимость одной поездки на уровне 58 рублей.
Медицинская инфраструктура в период пандемии.
Базаров курировал строительство «быстровозводимых» ковидных госпиталей в Терновке и Старом Осколе. В отличие от других регионов, сроки строительства в Белгородской области оказались значительно дольше: госпиталь в Терновке открыли летом 2022 года, в Старом Осколе — в феврале 2023 года.
Служба в отряде «Барс-Белгород».
В декабре 2024 года Базаров исчез из публичного поля. В январе 2025 года стало известно, что он проходил службу в отряде «Барс-Белгород». По словам губернатора Гладкова, чиновники таким образом получают необходимые навыки для работы в приграничном регионе.
Переход в Курскую область.
Хинштейн благодарил Гладкова за назначение БазароваФото: Роман Наумов © URA.RU.
В начале 2025 года в белгородских бизнес-кругах и анонимных telegram-каналах активно обсуждался возможный переход Владимира Базарова в правительство Курской области. В феврале он стал врио замгубернатора Курской области.
Он отметил, что перед строительным комплексом региона встали серьезные задачи по восстановлению объектов, которые пострадали от обстрелов ВСУ, а также по строительству нового жилья для тех жителей, которые потеряли свой дом из-з украинских атак. Дополнительно, Базаров обозначил планы по строительству и капремонту в рамках капвложений. Тогда Хинштейн поблагодарил Гладкова за направление своего заместителя в регион для укрепления курской команды.
«К сожалению, ситуация в стройкомплексе Курской области оставляет желать лучшего. У нас нет времени на раскачку, ведь впереди — огромные и ответственные задачи: восстанавливать разрушенную врагом инфраструктуру, массово возводить дома для переселенцев, увеличивать объемы, масштаб и качество строительства в целом», — отмечал тогда Хинштейн.