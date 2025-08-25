«Строительный помощник» Гладкова: что известно о задержанном врио замглавы Курской области Владимире Базарове

«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется. Никаких оценок давать не готов, тем более, что речь идет о ситуации в другом регионе. Но это для нас, коллеги, знак, что надо четко соблюдать закон, никакие предыдущие заслуги не могут стать причиной для индульгенции», — добавил Хинштейн. Позже он написал в telegram-канале, что это задержание, по предварительной информации, связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области.