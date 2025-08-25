Ричмонд
ВС РФ перешли в активное наступление на Константиновку в ДНР

ВС РФ перешли к активным наступательным действиям на направлении Константиновки в ДНР. О текущей ситуации сообщил глава республики Денис Пушилин.

На константиновском направлении продолжается освобождение населенных пунктов.

ВС РФ перешли к активным наступательным действиям на направлении Константиновки в ДНР. О текущей ситуации сообщил глава республики Денис Пушилин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области: карта СВО на 24 августа.

«Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что на константиновском направлении продолжается освобождение населенных пунктов. Особое внимание глава ДНР уделил освобождению населенного пункта Клебан-Бык. Контроль над Клебан-Быком позволяет российским войскам улучшить позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.

Ранее сообщалось, что украинская армия наращивает численность резервов на красноармейском направлении и предпринимает попытки контратаковать позиции российских войск. Обстановка на данном участке фронта находится под полным контролем российских военнослужащих. Вокруг Красноармейска (Покровска) формируется кольцо окружения, в которое попали украинские подразделения. В частности, трасса, соединяющая Красноармейск и Константиновку, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища контролируются российскими войсками.