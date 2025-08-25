ВС РФ перешли в активное наступление на Константиновку в ДНР

«Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что на константиновском направлении продолжается освобождение населенных пунктов. Особое внимание глава ДНР уделил освобождению населенного пункта Клебан-Бык. Контроль над Клебан-Быком позволяет российским войскам улучшить позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.