В Волжском потушили загоревшийся рынок

Сегодня, 25 августа 2025 года, в городе Волжском в Волгоградской области произошло ЧП на рынке. Утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании. К счастью, ситуация не переросла в серьезное происшествие, а главное — никто не пострадал, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.