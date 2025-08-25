Ричмонд
В Волжском потушили загоревшийся рынок

ЧП произошло утром 25 августа в городе под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 августа 2025 года, в городе Волжском в Волгоградской области произошло ЧП на рынке. Утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании. К счастью, ситуация не переросла в серьезное происшествие, а главное — никто не пострадал, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Огонь охватил вещи в одном из помещений рынка, распространившись на площадь около 10 квадратных метров. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Благодаря их быстрым и слаженным действиям, горение полностью ликвидировали уже через 13 минут с момента первого сообщения.