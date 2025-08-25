В Ростовской области столкнулись три машины, есть погибшие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 4.20 мск понедельника на 870-м километре автодороги М-4 «Дон».
Водитель Kia, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada, а затем с Geely.
«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили водитель автомобиля Geely и его пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних — 2016 и 2020 годов рождения», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадали пять человек.