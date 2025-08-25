СК Забайкалья начал проверку о ненадлежащем оказании помощи 16-летней девушке

В Забайкальском крае СК организовал доследственную проверку о ненадлежащем оказании помощи 16-летней девушке. Информация о том, что врачи отказывали в принятии пациентки, распространилась в социальных сетях. Несовершеннолетняя жительница Читы жаловалась на острую боль глаз после длительного ношения лечебных линз. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства. Для получения экстренной помощи девушка с матерью отправились в Иркутск, где у пострадавшей диагностировали язву роговицы.