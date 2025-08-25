Ричмонд
Жителя Ивацевичского района осудили за незаконный оборот этилового спирта

Житель Ивацевичского района попал под суд за незаконный оборот этилового спирта. Об этом информирует Верховный Суд.

Как указано в материалах дела, обвиняемый, не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица, для дальнейшей реализации и получения дохода хранил непищевую спиртосодержащую жидкость. Содержание этилового спирта в жидкости составило 95,6% объемных. Количество ее — 1650 л, жидкость была разлита в бутылки емкостью в пять литров в количестве 330 бутылей. Он хранил их в легковом автомобиле.

Также в гараже фигуранта нашли 28448 единиц картонных упаковок с надписью «FINLANDIA» vodka on Finlandia". Стоимость составила свыше Br127 тыс. Кроме того, обнаружились 34 тыс. ручек к ним на сумму Br10,2 тыс., вкусовые ароматизаторы в виде жидкости в количестве 28 банок, стоимость которых составила свыше Br880.

Суд постановил привлечь обвиняемого к административной ответственности и подвергнуть его взысканию в виде штрафа в размере 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.