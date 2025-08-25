Жителя Ивацевичского района осудили за незаконный оборот этилового спирта

Как указано в материалах дела, обвиняемый, не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица, для дальнейшей реализации и получения дохода хранил непищевую спиртосодержащую жидкость. Содержание этилового спирта в жидкости составило 95,6% объемных. Количество ее — 1650 л, жидкость была разлита в бутылки емкостью в пять литров в количестве 330 бутылей. Он хранил их в легковом автомобиле.