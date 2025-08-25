Мошенники обманывают хабаровчан под видом работодателей

Новую схему мошенничества с фиктивным трудоустройством начали использовать преступники. Они создают объявления о вакансиях и приглашают людей пройти стажировку. После зачисления первого заработка на счёт жертву просят «уплатить налог» или вернуть ошибочно начисленные выплаты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мошенники от имени компании рассылают объявления о вакансиях, акцент при этом делают на гибком графике и высоком доходе. Через мессенджеры приглашают людей пройти обучение или стажировку. Жертв регистрируют на «корпоративных порталах», где нужно выполнять простые задания, например, искать ошибки на сайтах. Чтобы убедить жертву в честности работодателя, на счет «сотрудника» поступает «заработная плата». После этого жертву просят уплатить налог или вернуть по ошибке выплаченные деньги через QR-код или на указанную карту, средства обещают вернуть с первой зарплатой. После перевода работодатель перестает выходить на связь.
Полиция напоминает правила безопасности при трудоустройстве. Проверить, существует ли открывшая вакансию компания, можно через официальные источники, например, сайт ФНС. Легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов. Следует опасаться вакансий, где общение происходит только в мессенджерах без оффлайн собеседований и подписания официальных договоров.