Мошенники обманывают хабаровчан под видом работодателей

Мошенники от имени компании рассылают объявления о вакансиях, акцент при этом делают на гибком графике и высоком доходе. Через мессенджеры приглашают людей пройти обучение или стажировку. Жертв регистрируют на «корпоративных порталах», где нужно выполнять простые задания, например, искать ошибки на сайтах. Чтобы убедить жертву в честности работодателя, на счет «сотрудника» поступает «заработная плата». После этого жертву просят уплатить налог или вернуть по ошибке выплаченные деньги через QR-код или на указанную карту, средства обещают вернуть с первой зарплатой. После перевода работодатель перестает выходить на связь.