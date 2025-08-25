В Уфе увеличилось количество мест, где запретили продавать алкоголь

Первая версия этого перечня появилась еще в 2014 году. Как пояснили в мэрии, теперь в него добавили шесть новых организаций: три частных детсада, филиал клиники «Меги», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в районе Дёмы, а также филиал дворца творчества «Орион». Кроме того, у десяти образовательных учреждений из списка изменились названия, поэтому эти правки тоже учли.