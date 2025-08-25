В Уфе увеличилось количество мест, где запретили продавать алкоголь

В уфимской администрации обновили перечень мест, где запрещено торговать алкоголем. Соответствующее постановление уже подписано.
Теперь под запрет попадает территория рядом с 1429 объектами. В список вошли школы, детские сады, вузы, колледжи, учреждения допобразования, больницы, автошколы, стоматологии, общежития и другие социальные объекты.
Первая версия этого перечня появилась еще в 2014 году. Как пояснили в мэрии, теперь в него добавили шесть новых организаций: три частных детсада, филиал клиники «Меги», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в районе Дёмы, а также филиал дворца творчества «Орион». Кроме того, у десяти образовательных учреждений из списка изменились названия, поэтому эти правки тоже учли.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.