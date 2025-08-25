Белорусские таможенники пресекли попытку незаконно провезти более 4,5 тыс. цветов

Движение транспортного средства, в котором находились цветы, остановили в Горках. Общая стоимость продукции составила Br40 тыс. Водитель, который также является и индивидуальным предпринимателем, не смог предоставить необходимых транспортных и товаросопроводительных документов. Во время опроса он ответил, что цветы были приобретены на торговом рынке в Московской области. Также водитель подтвердил, что продукцию планировал реализовать в Беларуси.