На Среднем Урале женщины устроили ДТП, повторяя опасный трюк ради контента

Автоинспекторы возбудили ряд административных дел по этому случаю. В частности, водителя привлекли к ответственности по нескольким статьям: управление автомобилем без прав; несоблюдение ПДД, приведшее к травме пассажира; отказ пройти тест на алкоголь; эксплуатация машины с чрезмерной тонировкой стекол и отсутствие страховки ОСАГО.