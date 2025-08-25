На Среднем Урале женщины устроили ДТП, повторяя опасный трюк ради контента

Ночь на 24 августа в Сысертском районе закончилась ДТП, вызванным погоней за популярностью в социальных сетях. Свердловчанка попыталась снять эффектный видеоролик во время езды, но выпала из машины на ходу.
Примерно в полночь на трассе Сысерть-Полевской в автомобиле Kia ехали две девушки: 35-летняя водительница без прав из Екатеринбурга и 33-летняя пассажирка.
Все произошло, когда подруга водителя решила устроить необычный трюк и внезапно распахнула дверцу авто. Женщина собиралась записать рискованное видео, но выпала из машины. Испугавшись, водительница потеряла управление, автомобиль съехал на обочину и врезался в кустарник.
В итоге пассажирка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу Екатеринбурга. Сама водительница не пострадала.
Автоинспекторы возбудили ряд административных дел по этому случаю. В частности, водителя привлекли к ответственности по нескольким статьям: управление автомобилем без прав; несоблюдение ПДД, приведшее к травме пассажира; отказ пройти тест на алкоголь; эксплуатация машины с чрезмерной тонировкой стекол и отсутствие страховки ОСАГО.
— В отношении 33-летней пассажирки возбуждено дело по части первой статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения пассажиром, выразившееся в непристегнутом ремне безопасности, — уточнили в свердловской Госавтоинспекции.
В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.