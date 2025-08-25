Замгубернатора Курской области задержан по делу о хищении миллиарда рублей на оборонных сооружениях

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как пояснил собеседник агентства, интерес силовиков к Базарову связан с хищением 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Белгородской области. По данным правоохранителей, преступление было совершено в период его работы заместителем губернатора этого региона.
Задержание чиновника сегодня утром прокомментировал глава Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что не может давать оценок ситуации, так как не владеет подробностями «белгородской ситуации», но выразил уверенность в объективности следствия.
«Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию», — заявил губернатор.